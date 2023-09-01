KKCompany Löner

KKCompanys löneintervall sträcker sig från $36,568 i total kompensation per år för en Projektledare på den nedre änden till $83,465 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på KKCompany . Senast uppdaterad: 8/23/2025