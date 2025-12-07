Företagskatalog
Keyfactor
Keyfactor Kundservice Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Kundservice in United Kingdom på Keyfactor varierar från £128K till £186K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Keyfactors totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$197K - $225K
United Kingdom
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$172K$197K$225K$250K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Vilka är karriärnivåerna på Keyfactor?

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Kundservice på Keyfactor in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £186,361. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Keyfactor för Kundservice rollen in United Kingdom är £127,926.

Andra resurser

