Kepler Communications
Kepler Communications Hårdvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Hårdvaruingenjör in Canada på Kepler Communications uppgår till CA$149K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kepler Communicationss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/7/2025

Medianpaket
company icon
Kepler Communications
Hardware Engineer
Toronto, ON, Canada
Totalt per år
$109K
Nivå
3
Grundlön
$109K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
5-10 År
Års erfarenhet
5-10 År
Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Hårdvaruingenjör på Kepler Communications in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$216,529. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Kepler Communications för Hårdvaruingenjör rollen in Canada är CA$135,863.

