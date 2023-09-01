KCI Technologies Löner

KCI Technologiess löner varierar från $56,441 i total ersättning per år för en Civilingenjör i den lägre delen till $97,594 för en Projektledare i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på KCI Technologies . Senast uppdaterad: 9/15/2025