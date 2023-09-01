Företagskatalog
KBTG
KBTG Löner

KBTGs löneintervall sträcker sig från $10,841 i total kompensation per år för en UX-forskare på den nedre änden till $44,087 för en Marknadsföring på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på KBTG. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $22.1K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Datavetare
Median $17.4K
Verksamhetsanalytiker
$24.9K

Marknadsföring
$44.1K
Produktchef
$30.1K
Cybersäkerhetsanalytiker
$32.7K
UX-forskare
$10.8K
FAQ

Медианното годишно общо възнаграждение, докладвано в KBTG, е $24,875.

