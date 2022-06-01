Katapult Löner

Katapults löner varierar från $44,428 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $214,200 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Katapult . Senast uppdaterad: 9/15/2025