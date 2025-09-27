Företagskatalog
Kaseya
Kaseya Produktchef Löner

Medianersättningspaketet för Produktchef in Canada på Kaseya uppgår till CA$149K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Kaseyas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Kaseya
Product Manager
Vancouver, BC, Canada
Totalt per år
CA$149K
Nivå
L2
Grundlön
CA$149K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
4 År
Vilka är karriärnivåerna på Kaseya?

CA$226K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Produktchef at Kaseya in Canada sits at a yearly total compensation of CA$282,793. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Kaseya for the Produktchef role in Canada is CA$145,955.

