Kaizengaming
Kaizengaming Löner

Kaizengamings löneintervall sträcker sig från $16,841 i total kompensation per år för en Produktdesigner på den nedre änden till $66,984 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden.

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $59.9K

Frontend-mjukvaruingenjör

Produktdesigner
$16.8K
Cybersäkerhetsanalytiker
$18.8K

Chef för mjukvaruutveckling
$67K
De hoogst betaalde functie gerapporteerd bij Kaizengaming is Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level met een jaarlijkse totale vergoeding van $66,984. Dit omvat basissalaris evenals eventuele aandelenvergoeding en bonussen.
De mediane jaarlijkse totale vergoeding gerapporteerd bij Kaizengaming is $39,343.

Andra resurser