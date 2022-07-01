JW Player Löner

JW Players löneintervall sträcker sig från $78,712 i total kompensation per år för en Mjukvaruutvecklare på den nedre änden till $321,600 för en Affärsutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på JW Player . Senast uppdaterad: 8/16/2025