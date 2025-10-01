Företagskatalog
Justworks
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

  • New York City Area

Justworks Mjukvaruingenjör Löner i New York City Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in New York City Area på Justworks uppgår till $193K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Justworkss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Justworks
Software Engineer
New York, NY
Totalt per år
$193K
Nivå
L5
Grundlön
$190K
Stock (/yr)
$3K
Bonus
$0
År på företaget
7 År
Års erfarenhet
7 År
Vilka är karriärnivåerna på Justworks?

$160K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Intjänandeschema

5%

ÅR 1

15%

ÅR 2

40%

ÅR 3

40%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Justworks omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 5% intjänas under 1st-ÅR (5.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (1.25% månadsvis)

  • 40% intjänas under 3rd-ÅR (3.33% månadsvis)

  • 40% intjänas under 4th-ÅR (3.33% månadsvis)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.

10%

ÅR 1

30%

ÅR 2

30%

ÅR 3

30%

ÅR 4

Aktietyp
Options

På Justworks omfattas Options av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 30% intjänas under 2nd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 3rd-ÅR (2.50% månadsvis)

  • 30% intjänas under 4th-ÅR (2.50% månadsvis)

Justworks has two alternative backloaded vesting schedules.



Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Justworks in New York City Area sits at a yearly total compensation of $222,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Justworks for the Mjukvaruingenjör role in New York City Area is $185,000.

Andra resurser