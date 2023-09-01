Jumia Löner

Jumias löner varierar från $11,940 i total ersättning per år för en Projektledare i den lägre delen till $33,232 för en Produktchef i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Jumia . Senast uppdaterad: 9/7/2025