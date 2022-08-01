Företagskatalog
Jumbo Interactive
Jumbo Interactive Löner

Jumbo Interactives löner varierar från $70,794 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $96,938 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Jumbo Interactive. Senast uppdaterad: 9/7/2025

$160K

Affärsanalytiker
$78.3K
Produktchef
$90.9K
Mjukvaruingenjör
$70.8K

Chef för mjukvaruingenjörer
$96.9K
Vanliga frågor

El puesto con mayor salario reportado en Jumbo Interactive es Chef för mjukvaruingenjörer at the Common Range Average level con una compensación total anual de $96,938. Esto incluye salario base así como cualquier posible compensación en acciones y bonos.
La compensación total anual mediana reportada en Jumbo Interactive es $84,621.

