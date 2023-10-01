Julius Baer Löner

Julius Baers löner varierar från $45,074 i total ersättning per år för en Investmentbanker i den lägre delen till $213,714 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Julius Baer . Senast uppdaterad: 9/7/2025