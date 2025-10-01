Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Johnson & Johnson varierar från $81.6K per year för 23 till $116K per year för 24. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $95K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Johnson & Johnsons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
23
$81.6K
$78.3K
$2.5K
$810
24
$116K
$108K
$0
$7.7K
25
$ --
$ --
$ --
$ --
26
$ --
$ --
$ --
$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
