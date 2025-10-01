Företagskatalog
Johnson & Johnson
Johnson & Johnson Mjukvaruingenjör Löner i India

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Johnson & Johnson uppgår till ₹1.76M per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Johnson & Johnsons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
Johnson & Johnson
Data Engineer
Bengaluru, KA, India
Totalt per år
₹1.76M
Nivå
23
Grundlön
₹1.76M
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
3 År
Vilka är karriärnivåerna på Johnson & Johnson?

₹13.95M

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Johnson & Johnson in India sits at a yearly total compensation of ₹4,044,086. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Johnson & Johnson for the Mjukvaruingenjör role in India is ₹1,763,539.

