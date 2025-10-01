Johnson & Johnson Datavetare Löner i New York City Area

Datavetare-ersättning in New York City Area på Johnson & Johnson varierar från $92.4K per year för 23 till $232K per year för 30. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $220K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Johnson & Johnsons totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Nivånamn Totalt Grundlön Aktier (/yr) Bonus 23 Data Scientist $92.4K $92.4K $0 $0 24 Senior Data Scientist $182K $159K $10K $12.3K 25 Lead Data Scientist $236K $174K $30K $32.5K 26 Staff Data Scientist $ -- $ -- $ -- $ -- Visa 1 Fler nivåer

Senaste löneinlämningar

Företag Plats | Datum Nivånamn Tagg Års yrkeserfarenhet Totalt / På företaget Total kompensation ( USD ) Grundlön | Aktier (år) | Bonus Inga löner hittades Unlock by Adding Your Salary! Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data. ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,*** ****** *****, ** | ****/**/** *** ** ** $***,***

