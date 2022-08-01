January Technologies Löner

January Technologiess löner varierar från $142,000 i total ersättning per år för en Mjukvaruingenjör i den lägre delen till $310,545 för en Chef för mjukvaruingenjörer i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på January Technologies . Senast uppdaterad: 9/14/2025