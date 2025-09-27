Företagskatalog
Jaguar Land Rover
Jaguar Land Rover Datavetare Löner

Medianersättningspaketet för Datavetare in United Kingdom på Jaguar Land Rover uppgår till £54.9K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Jaguar Land Rovers totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/27/2025

Medianpaket
company icon
Jaguar Land Rover
Data Scientist
Coventry, EN, United Kingdom
Totalt per år
£54.9K
Nivå
-
Grundlön
£54.9K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på Jaguar Land Rover?

£122K

Senaste löneinlämningar
Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Datavetare på Jaguar Land Rover in United Kingdom ligger på en årlig total ersättning på £67,041. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Jaguar Land Rover för Datavetare rollen in United Kingdom är £53,194.

