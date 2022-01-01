Företagskatalog
Jacobs
Arbetar du här? Gör anspråk på ditt företag

Jacobs Löner

Jacobss löneintervall sträcker sig från $44,786 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $194,000 för en Projektledare på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Jacobs. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Få betalt, inte utnyttjad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet $30K+ (ibland $300K+) ökningar.Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av de verkliga experterna - rekryterare som gör det dagligen.

Mjukvaruutvecklare
L1 $101K
L2 $99.7K
L3 $123K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Civilingenjör
L1 $71.8K
L2 $103K
L3 $107K

Transportingenjör

Konstruktionsingenjör

Maskiningenjör
L1 $69.4K
L3 $108K

OpenAI's stock compensation numbers revealed

We've seen some huge OpenAI compensation numbers on levels.fyi before, but with Zuckerberg building his superintelligence team, some crazy things have come out about OpenAI's pay:

In the last year, stock-based compensation has jumped more than five times the previous year, up to $4.4 BILLION. Whi...

60 9
60 9
Projektledare
L3 $143K
L5 $194K
Datavetare
Median $148K
Flygingenjör
Median $108K
Cybersäkerhetsanalytiker
Median $80K
Revisor
$133K
Verksamhetsanalytiker
$69.7K
Affärsutveckling
$85.2K
Kemisk ingenjör
$84.6K
Elektroingenjör
$60.2K
Geologisk ingenjör
$70.6K
Maskinvaruingenjör
$137K
IT-teknolog
$70.4K
Managementkonsult
$124K
MEP-ingenjör
$129K
Produktchef
$98.5K
Programchef
$146K
Försäljning
$44.8K
Chef för mjukvaruutveckling
$176K
Lösningsarkitekt
$184K

Dataarkitekt

Saknar du din titel?

Sök efter alla löner på vår kompensationssida eller lägg till din lön för att hjälpa till att låsa upp sidan.


FAQ

The highest paying role reported at Jacobs is Projektledare at the L5 level with a yearly total compensation of $194,000. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Jacobs is $104,834.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Jacobs

Relaterade företag

  • Cognizant
  • CSG
  • Unisys
  • Perficient
  • KBR
  • Se alla företag ➜

Andra resurser