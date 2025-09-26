Företagskatalog
Jackson National Life Insurance Company
Jackson National Life Insurance Company Mjukvaruingenjör Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Mjukvaruingenjör in United States på Jackson National Life Insurance Company varierar från $141K till $201K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Jackson National Life Insurance Companys totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$160K - $182K
United States
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$141K$160K$182K$201K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

$160K

Vilka är karriärnivåerna på Jackson National Life Insurance Company?

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Jackson National Life Insurance Company in United States ligger på en årlig total ersättning på $200,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Jackson National Life Insurance Company för Mjukvaruingenjör rollen in United States är $141,100.

