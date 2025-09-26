Mjukvaruingenjör-ersättning in Taiwan på Jabil varierar från NT$1.25M per year för Software Engineer II till NT$1.63M per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Taiwan uppgår till NT$1.4M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Jabils totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/26/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
Junior Software Engineer
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer I
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Software Engineer II
NT$1.25M
NT$1.21M
NT$0
NT$42.8K
Software Engineer III
NT$ --
NT$ --
NT$ --
NT$ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***