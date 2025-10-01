Företagskatalog
iwoca
iwoca Mjukvaruingenjör Löner i Greater London Area

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Greater London Area på iwoca uppgår till £84.6K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för iwocas totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 10/1/2025

Medianpaket
company icon
iwoca
Software Engineer
London, EN, United Kingdom
Totalt per år
£84.6K
Nivå
-
Grundlön
£84.6K
Stock (/yr)
£0
Bonus
£0
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
5 År
Vilka är karriärnivåerna på iwoca?

£121K

Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Praktikantlöner

Inkluderade titlar

Backend-Mjukvaruingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på iwoca in Greater London Area ligger på en årlig total ersättning på £89,633. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på iwoca för Mjukvaruingenjör rollen in Greater London Area är £66,445.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för iwoca

