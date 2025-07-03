Itau Löner

Itaus löner varierar från $6,378 i total ersättning per år för en Produktdesigner i den lägre delen till $80,277 för en Chef för datavetenskap i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Itau . Senast uppdaterad: 11/22/2025