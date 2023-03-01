Isracard Löner

Isracards löner varierar från $25,309 i total ersättning per år för en Försäljning i den lägre delen till $165,301 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Isracard . Senast uppdaterad: 11/22/2025