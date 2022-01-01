Företagskatalog
iRhythm
iRhythm Löner

iRhythms löneintervall sträcker sig från $124,375 i total kompensation per år för en Marknadsföringsoperationer på den nedre änden till $357,700 för en Chef för mjukvaruutveckling på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på iRhythm. Senast uppdaterad: 8/19/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $211K
Verksamhetsanalytiker
$154K
Maskinvaruingenjör
$179K

Marknadsföringsoperationer
$124K
Produktchef
$266K
Försäljning
$199K
Chef för mjukvaruutveckling
$358K
UX-forskare
$153K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På iRhythm omfattas RSUs av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (25.00% årligen)

FAQ

The highest paying role reported at iRhythm is Chef för mjukvaruutveckling at the Common Range Average level with a yearly total compensation of $357,700. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at iRhythm is $188,876.

