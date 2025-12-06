Företagskatalog
InVivo Biosystems
InVivo Biosystems Lösningsarkitekt Löner

Den genomsnittliga totalersättningen för Lösningsarkitekt in Canada på InVivo Biosystems varierar från CA$122K till CA$177K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för InVivo Biosystemss totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 12/6/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

$101K - $117K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
$88.7K$101K$117K$129K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Lösningsarkitekt på InVivo Biosystems in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$177,067. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på InVivo Biosystems för Lösningsarkitekt rollen in Canada är CA$122,013.

Andra resurser

