Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in New York City Area på Intuit varierar från $160K per year för Software Engineer 1 till $338K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in New York City Area uppgår till $206K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$160K
$133K
$16K
$11.5K
Software Engineer 2
$199K
$157K
$23.7K
$18.3K
Senior Software Engineer
$276K
$196K
$51K
$28.8K
Staff Software Engineer
$338K
$219K
$87.9K
$31.5K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)