Intuit
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Full-Stack Mjukvaruingenjör

  • Greater San Diego Area

Intuit Full-Stack Mjukvaruingenjör Löner i Greater San Diego Area

Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater San Diego Area på Intuit varierar från $147K per year för Software Engineer 1 till $423K per year för Senior Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater San Diego Area uppgår till $205K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
$147K
$119K
$19.4K
$8.8K
Software Engineer 2
$193K
$147K
$35.3K
$10.4K
Senior Software Engineer
$235K
$163K
$51.5K
$20.8K
Staff Software Engineer
$337K
$191K
$107K
$39.2K
Visa 4 Fler nivåer
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Full-Stack Mjukvaruingenjör på Intuit in Greater San Diego Area ligger på en årlig total ersättning på $423,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intuit för Full-Stack Mjukvaruingenjör rollen in Greater San Diego Area är $203,900.

