Full-Stack Mjukvaruingenjör-ersättning in Canada på Intuit varierar från CA$107K per year för Software Engineer 1 till CA$307K per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Canada uppgår till CA$166K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
CA$107K
CA$93K
CA$9.5K
CA$4.2K
Software Engineer 2
CA$148K
CA$120K
CA$23.1K
CA$5.3K
Senior Software Engineer
CA$225K
CA$145K
CA$63.9K
CA$15.8K
Staff Software Engineer
CA$307K
CA$177K
CA$93.4K
CA$36.7K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)