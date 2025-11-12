Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in United States på Intuit varierar från $147K per year för Software Engineer 1 till $550K per year för Architect. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$147K
$122K
$14.9K
$9.6K
Software Engineer 2
$197K
$152K
$32.8K
$12.5K
Senior Software Engineer
$257K
$178K
$63.7K
$14.7K
Staff Software Engineer
$351K
$212K
$110K
$28.8K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)