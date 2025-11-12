Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in San Francisco Bay Area på Intuit varierar från $155K per year för Software Engineer 1 till $534K per year för Senior Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $265K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
$155K
$129K
$15.7K
$10.7K
Software Engineer 2
$202K
$154K
$35.6K
$12.7K
Senior Software Engineer
$274K
$186K
$72K
$16.1K
Staff Software Engineer
$355K
$208K
$110K
$36.4K
Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)