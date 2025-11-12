Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Israel på Intuit varierar från ₪478K per year för Software Engineer 2 till ₪435K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Israel uppgår till ₪476K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)