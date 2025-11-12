Företagskatalog
Intuit
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Backend Mjukvaruingenjör

  • Israel

Intuit Backend Mjukvaruingenjör Löner i Israel

Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Israel på Intuit varierar från ₪478K per year för Software Engineer 2 till ₪435K per year för Senior Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Israel uppgår till ₪476K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Genomsnitt Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
(Instegsnivå)
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Software Engineer 2
₪478K
₪376K
₪63.3K
₪38.8K
Senior Software Engineer
₪435K
₪280K
₪100K
₪54.2K
Staff Software Engineer
₪ --
₪ --
₪ --
₪ --
Visa 4 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Don't get lowballed
Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Backend Mjukvaruingenjör på Intuit in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪710,957. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intuit för Backend Mjukvaruingenjör rollen in Israel är ₪411,471.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intuit

Relaterade företag

  • Google
  • Amazon
  • Apple
  • Microsoft
  • PayPal
  • Se alla företag ➜

Andra resurser