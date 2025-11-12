Backend Mjukvaruingenjör-ersättning in Greater Bengaluru på Intuit varierar från ₹3.22M per year för Software Engineer 1 till ₹11.53M per year för Staff Software Engineer. Det yearliga medianersättningspaketet in Greater Bengaluru uppgår till ₹5.73M. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Software Engineer 1
₹3.22M
₹1.98M
₹1.05M
₹194K
Software Engineer 2
₹4.47M
₹3.1M
₹1.14M
₹225K
Senior Software Engineer
₹6.61M
₹4.37M
₹1.96M
₹287K
Staff Software Engineer
₹11.53M
₹6.2M
₹4.37M
₹958K
Företag
Nivånamn
Års yrkeserfarenhet
Total kompensation
|Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!
Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
******
|***
****
|$***,***
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)