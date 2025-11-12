Företagskatalog
Intuit
UX-designer-ersättning in San Francisco Bay Area på Intuit varierar från $128K per year för Product Designer 1 till $337K per year för Principal Product Designer. Det yearliga medianersättningspaketet in San Francisco Bay Area uppgår till $274K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier ()
Bonus
Product Designer 1
$128K
$112K
$12.2K
$3.3K
Product Designer 2
$121K
$109K
$6K
$6.1K
Senior Product Designer
$263K
$174K
$68.7K
$20.6K
Staff Product Designer
$340K
$199K
$102K
$39.3K
Senaste löneinlämningar
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Intuit in San Francisco Bay Area ligger på en årlig total ersättning på $385,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intuit för UX-designer rollen in San Francisco Bay Area är $280,000.

