Intuit
  • Produktdesigner

  • UX-designer

  • Israel

Intuit UX-designer Löner i Israel

Medianersättningspaketet för UX-designer in Israel på Intuit uppgår till ₪620K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intuits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 11/12/2025

Medianpaket
company icon
Intuit
Product Designer
hidden
Totalt per år
₪620K
Nivå
Staff Product Designer
Grundlön
₪464K
Stock (/yr)
₪92K
Bonus
₪64.4K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
13 År
Vilka är karriärnivåerna på Intuit?
Block logo
+₪197K
Robinhood logo
+₪302K
Stripe logo
+₪67.9K
Datadog logo
+₪119K
Verily logo
+₪74.7K
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Intuit omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en UX-designer på Intuit in Israel ligger på en årlig total ersättning på ₪765,793. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intuit för UX-designer rollen in Israel är ₪534,745.

Andra resurser