Interactive Brokers Löner

Interactive Brokerss löner varierar från $11,558 i total ersättning per år för en IT-teknolog i den lägre delen till $400,000 för en Chef för mjukvaruutveckling i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Interactive Brokers. Senast uppdaterad: 11/25/2025

Mjukvaruingenjör
L2 $160K
L3 $192K
L4 $205K
L5 $285K
L6 $352K

Backend Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

Cybersäkerhetsanalytiker
Median $280K
Chef för mjukvaruutveckling
Median $400K

Affärsoperationer
$109K
Dataanalytiker
$116K
Datavetare
$132K
Personalavdelning
$85.4K
IT-teknolog
$11.6K
Juridik
$106K
Marknadsföring
$106K
Produktdesigner
$174K
Produktchef
$99.5K
Projektledare
$189K
Intjänandeschema

10%

ÅR 1

15%

ÅR 2

15%

ÅR 3

15%

ÅR 4

15%

ÅR 5

15%

ÅR 6

15%

ÅR 7

Aktietyp
RSU

På Interactive Brokers omfattas RSUs av ett 7-årigt intjänandeschema:

  • 10% intjänas under 1st-ÅR (10.00% årligen)

  • 15% intjänas under 2nd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 3rd-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 4th-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 5th-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 6th-ÅR (15.00% årligen)

  • 15% intjänas under 7th-ÅR (15.00% årligen)

Vanliga frågor

Den högst betalda rollen som rapporterats på Interactive Brokers är Chef för mjukvaruutveckling med en årlig total ersättning på $400,000. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Interactive Brokers är $160,026.

