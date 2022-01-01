Interactive Brokers Löner

På Interactive Brokers omfattas RSUs av ett 7-årigt intjänandeschema:

10 % intjänas under 1st - ÅR ( 10.00 % årligen )

15 % intjänas under 2nd - ÅR ( 15.00 % årligen )

15 % intjänas under 3rd - ÅR ( 15.00 % årligen )

15 % intjänas under 4th - ÅR ( 15.00 % årligen )

15 % intjänas under 5th - ÅR ( 15.00 % årligen )

15 % intjänas under 6th - ÅR ( 15.00 % årligen )