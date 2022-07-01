IntelyCare Löner

IntelyCares löneintervall sträcker sig från $100,500 i total kompensation per år för en Datavetare på den nedre änden till $197,010 för en Chef för datavetenskap på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på IntelyCare . Senast uppdaterad: 8/10/2025