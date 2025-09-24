Företagskatalog
Intelliswift Software
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Intelliswift Software Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in India på Intelliswift Software uppgår till ₹495K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intelliswift Softwares totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Intelliswift Software
Software Engineer
Pune, MH, India
Totalt per år
₹495K
Nivå
Associate Software Engineer
Grundlön
₹485K
Stock (/yr)
₹0
Bonus
₹10.2K
År på företaget
2 År
Års erfarenhet
2 År
Vilka är karriärnivåerna på Intelliswift Software?

₹13.98M

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

The highest paying salary package reported for a Mjukvaruingenjör at Intelliswift Software in India sits at a yearly total compensation of ₹3,696,658. This includes base salary as well as any potential stock compensation and bonuses.
The median yearly total compensation reported at Intelliswift Software for the Mjukvaruingenjör role in India is ₹484,669.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intelliswift Software

Relaterade företag

  • Uber
  • SoFi
  • Flipkart
  • PayPal
  • Google
  • Se alla företag ➜

Andra resurser