Företagskatalog
Intelligent Audit
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Intelligent Audit Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in United States på Intelligent Audit uppgår till $135K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intelligent Audits totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/24/2025

Medianpaket
company icon
Intelligent Audit
Senior Software Engineer
Tampa, FL
Totalt per år
$135K
Nivå
L5
Grundlön
$135K
Stock (/yr)
$0
Bonus
$0
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
14 År
Vilka är karriärnivåerna på Intelligent Audit?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Intelligent Audit in United StatesMjukvaruingenjör职位的最高薪酬套餐为年度总薪酬$135,000。这包括基本工资以及任何潜在的股票补偿和奖金。
Intelligent Audit in United StatesMjukvaruingenjör职位的年度总薪酬中位数为$135,000。

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intelligent Audit

Relaterade företag

  • Snap
  • Tesla
  • Microsoft
  • Pinterest
  • Coinbase
  • Se alla företag ➜

Andra resurser