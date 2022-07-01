Företagskatalog
IntelliGenesis
IntelliGenesis Löner

IntelliGenesiss löneintervall sträcker sig från $94,525 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $167,160 för en Cybersäkerhetsanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på IntelliGenesis. Senast uppdaterad: 8/10/2025

$160K

Datavetare
Median $126K
IT-teknolog
$94.5K
Cybersäkerhetsanalytiker
$167K

Mjukvaruutvecklare
$167K
FAQ

Augstākā atalgotā loma, kas tika ziņota uzņēmumā IntelliGenesis, ir Cybersäkerhetsanalytiker at the Common Range Average level ar gada kopējo atalgojumu $167,160. Tas ietver pamatalgu, kā arī jebkādas iespējamās akciju kompensācijas un prēmijas.
Vidējais gada kopējais atalgojums, kas tika ziņots uzņēmumā IntelliGenesis, ir $146,415.

Andra resurser