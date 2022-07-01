IntelliGenesis Löner

IntelliGenesiss löneintervall sträcker sig från $94,525 i total kompensation per år för en IT-teknolog på den nedre änden till $167,160 för en Cybersäkerhetsanalytiker på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på IntelliGenesis . Senast uppdaterad: 8/10/2025