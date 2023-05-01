IntelliBoard Löner

IntelliBoards löner varierar från $39,800 i total ersättning per år för en Säljingenjör i den lägre delen till $45,900 för en Lösningsarkitekt i den högre delen. Levels.fyi samlar anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på IntelliBoard . Senast uppdaterad: 11/24/2025