Integral Ad Science
Integral Ad Science Löner

Integral Ad Sciences löneintervall sträcker sig från $105,525 i total kompensation per år för en Försäljning på den nedre änden till $320,390 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Integral Ad Science. Senast uppdaterad: 8/10/2025

$160K

Mjukvaruutvecklare
Median $175K

Fullstack-mjukvaruingenjör

Produktchef
Median $165K
IT-teknolog
$320K

Försäljning
$106K
Chef för mjukvaruutveckling
$269K
Lösningsarkitekt
$159K
Teknisk programchef
$131K
UX-forskare
$109K
FAQ

