Intapp Löner

Intapps löneintervall sträcker sig från $72,507 i total kompensation per år för en Revisor på den nedre änden till $233,825 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Intapp. Senast uppdaterad: 8/10/2025

$160K

Produktdesigner
Median $108K
Produktchef
Median $144K
Revisor
$72.5K

IT-teknolog
$234K
Marknadsföring
$102K
Produktdesignchef
$95.5K
Projektledare
$164K
Försäljning
$120K
Mjukvaruutvecklare
$119K
Chef för mjukvaruutveckling
$129K
Intjäningsschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

På Intapp omfattas Aktie-/kapitalbidrag av ett 4-årigt intjäningsschema:

  • 25% tjänar in i 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% tjänar in i 2nd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 3rd-ÅR (2.08% månatligen)

  • 25% tjänar in i 4th-ÅR (2.08% månatligen)

Den högst betalande rollen som rapporterats på Intapp är IT-teknolog at the Common Range Average level med en årlig total kompensation på $233,825. Detta inkluderar baslön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den medianårliga totala kompensationen som rapporterats på Intapp är $119,799.

