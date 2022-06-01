Intapp Löner

Intapps löneintervall sträcker sig från $72,507 i total kompensation per år för en Revisor på den nedre änden till $233,825 för en IT-teknolog på den övre änden. Levels.fyi samlar in anonyma och verifierade löner från nuvarande och tidigare anställda på Intapp . Senast uppdaterad: 8/10/2025