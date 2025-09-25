Företagskatalog
Intact Financial Corporation
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Mjukvaruingenjör

  • Alla Mjukvaruingenjör löner

Intact Financial Corporation Mjukvaruingenjör Löner

Medianersättningspaketet för Mjukvaruingenjör in Canada på Intact Financial Corporation uppgår till CA$77.4K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intact Financial Corporations totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Intact Financial Corporation
Software Developer 1
Montreal, QC, Canada
Totalt per år
CA$77.4K
Nivå
L4
Grundlön
CA$77.4K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$0
År på företaget
0 År
Års erfarenhet
0 År
Vilka är karriärnivåerna på Intact Financial Corporation?

CA$225K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb
Praktikantlöner

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Mjukvaruingenjör erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Inkluderade titlar

Skicka in ny titel

Backend-Mjukvaruingenjör

Full-Stack Mjukvaruingenjör

DevOps-Ingenjör

AI-Ingenjör

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Mjukvaruingenjör på Intact Financial Corporation in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$136,569. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intact Financial Corporation för Mjukvaruingenjör rollen in Canada är CA$77,099.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intact Financial Corporation

Relaterade företag

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser