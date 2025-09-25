Företagskatalog
Intact Financial Corporation
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för datavetenskap

  • Alla Chef för datavetenskap löner

Intact Financial Corporation Chef för datavetenskap Löner

Medianersättningspaketet för Chef för datavetenskap in Canada på Intact Financial Corporation uppgår till CA$178K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Intact Financial Corporations totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Intact Financial Corporation
Data Science Manager
Montreal, QC, Canada
Totalt per år
CA$178K
Nivå
-
Grundlön
CA$155K
Stock (/yr)
CA$0
Bonus
CA$22.7K
År på företaget
1 År
Års erfarenhet
16 År
Vilka är karriärnivåerna på Intact Financial Corporation?

CA$225K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Bidra

Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för datavetenskap erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Chef för datavetenskap på Intact Financial Corporation in Canada ligger på en årlig total ersättning på CA$202,131. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Intact Financial Corporation för Chef för datavetenskap rollen in Canada är CA$175,088.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Intact Financial Corporation

Relaterade företag

  • Square
  • Netflix
  • LinkedIn
  • Databricks
  • Flipkart
  • Se alla företag ➜

Andra resurser