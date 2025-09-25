Företagskatalog
Instacart Teknisk programchef Löner

Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnittlig Total Ersättning

CA$113K - CA$137K
Canada
Vanligt Spann
Möjligt Spann
CA$105KCA$113KCA$137KCA$146K
Vanligt Spann
Möjligt Spann

CA$226K

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Vanliga frågor

Pachetul salarial cu cea mai mare plată raportată pentru un Teknisk programchef la Instacart in Canada ajunge la o compensație totală anuală de CA$146,208. Aceasta include salariul de bază precum și orice potențială compensație în acțiuni și bonusuri.
Compensația totală anuală mediană raportată la Instacart pentru rolul de Teknisk programchef in Canada este CA$104,614.

Andra resurser