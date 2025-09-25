Företagskatalog
Instacart
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Rekryterare

  • Alla Rekryterare löner

Instacart Rekryterare Löner

Rekryterare-ersättning in United States på Instacart uppgår till $222K per year för L5. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $195K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Lägg till ersättningJämför nivåer
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
Recruiter 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
L5
Senior Recruiter 1
$222K
$173K
$49K
$0
L6
Senior Recruiter 2
$ --
$ --
$ --
$ --
Visa 3 Fler nivåer
Lägg till ersättningJämför nivåer

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Rekryterare erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Gói lương cao nhất được báo cáo cho vị trí Rekryterare tại Instacart in United States có tổng thu nhập hàng năm là $245,000. Điều này bao gồm lương cơ bản cũng như bất kỳ khoản bồi thường cổ phiếu và thưởng tiềm năng nào.
Tổng thu nhập hàng năm trung bình được báo cáo tại Instacart cho vị trí Rekryterare in United States là $173,000.

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Instacart

Relaterade företag

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Se alla företag ➜

Andra resurser