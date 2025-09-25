Företagskatalog
Instacart
Instacart Produktdesigner Löner

Produktdesigner-ersättning in United States på Instacart varierar från $209K per year för L4 till $395K per year för L7. Det yearliga medianersättningspaketet in United States uppgår till $243K. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Genomsnitt Kompensation Efter Nivå
Nivånamn
Totalt
Grundlön
Aktier
Bonus
L3
Product Designer 1
$ --
$ --
$ --
$ --
L4
Product Designer 2
$209K
$139K
$70.2K
$0
L5
Senior Product Designer 1
$253K
$181K
$71.8K
$0
L6
Senior Product Designer 2
$279K
$195K
$84.7K
$0
Senaste löneinlämningar
Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Inkluderade titlar

UX-Designer

Vanliga frågor

Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Produktdesigner på Instacart in United States ligger på en årlig total ersättning på $395,429. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Instacart för Produktdesigner rollen in United States är $240,000.

