Företagskatalog
Instacart
Jobbar du här? Hävda ditt företag
    Levels FYI Logo
  • Löner
  • Chef för datavetenskap

  • Alla Chef för datavetenskap löner

Instacart Chef för datavetenskap Löner

Medianersättningspaketet för Chef för datavetenskap in United States på Instacart uppgår till $565K per year. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025

Medianpaket
company icon
Instacart
Data Science Manager
San Francisco, CA
Totalt per år
$565K
Nivå
L7
Grundlön
$265K
Stock (/yr)
$300K
Bonus
$0
År på företaget
3 År
Års erfarenhet
9 År
Vilka är karriärnivåerna på Instacart?

$160K

Få Betalt, Inte Lurad

Vi har förhandlat tusentals erbjudanden och uppnår regelbundet 300 000+ kr (ibland 3 miljoner+ kr) i höjningar. Få din lön förhandlad eller ditt CV granskat av riktiga experter - rekryterare som gör det dagligen.

Senaste löneinlämningar
Lägg tillLägg till ersättningLägg till ersättning

Företag

Plats | Datum

Nivånamn

Tagg

Års yrkeserfarenhet

Totalt / På företaget

Total kompensation

Grundlön | Aktier (år) | Bonus
Inga löner hittades
Unlock by Adding Your Salary!

Add your salary anonymously in less than 60 seconds and continue exploring all the data.

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***

******

*****, ** | ****/**/**
***
**
**		$***,***
Exportera dataVisa lediga jobb

Intjänandeschema

25%

ÅR 1

25%

ÅR 2

25%

ÅR 3

25%

ÅR 4

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:

  • 25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)

  • 25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)

  • 25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)

50%

ÅR 1

50%

ÅR 2

Aktietyp
RSU

På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:

  • 50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)

  • 50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)



Få Verifierade Löner i din Inkorg

Prenumerera på verifierade Chef för datavetenskap erbjudanden.Du kommer att få en uppdelning av ersättningsdetaljer via e-post. Läs Mer

Denna webbplats skyddas av reCAPTCHA och Googles Integritetspolicy och Användarvillkor gäller.

Vanliga frågor

Instacart in United StatesChef för datavetenskap最高薪酬方案，年度總薪酬為$1,205,000。這包括基本薪資以及任何潛在的股票薪酬和獎金。
InstacartChef för datavetenskap職位 in United States年度總薪酬中位數為$380,000。

Utvalda jobb

    Inga utvalda jobb hittades för Instacart

Relaterade företag

  • Cruise
  • CloudKitchens
  • Seesaw
  • Gemini
  • Patreon
  • Se alla företag ➜

Andra resurser