Affärsutveckling-ersättning in United States på Instacart uppgår till $201K per year för L6. Visa uppdelningen av grundlön, aktier och bonusar för Instacarts totala ersättningspaket. Senast uppdaterad: 9/25/2025
Intjänandeschema
25%
ÅR 1
25%
ÅR 2
25%
ÅR 3
25%
ÅR 4
Aktietyp
RSU
På Instacart omfattas RSUs av ett 4-årigt intjänandeschema:
25% intjänas under 1st-ÅR (25.00% årligen)
25% intjänas under 2nd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 3rd-ÅR (6.25% kvartalsvis)
25% intjänas under 4th-ÅR (6.25% kvartalsvis)
50%
ÅR 1
50%
ÅR 2
Aktietyp
RSU
På Instacart omfattas RSUs av ett 2-årigt intjänandeschema:
50% intjänas under 1st-ÅR (50.00% årligen)
50% intjänas under 2nd-ÅR (12.50% kvartalsvis)
Vanliga frågor
Vad är den högsta Affärsutveckling lönen på Instacart in United States?
Det högst betalda lönepaketet som rapporterats för en Affärsutveckling på Instacart in United States ligger på en årlig total ersättning på $285,600. Detta inkluderar grundlön samt eventuell aktiekompensation och bonusar.
Hur mycket får Instacart Affärsutveckling anställda i lön in United States?
Den årliga medianen för total ersättning som rapporterats på Instacart för Affärsutveckling rollen in United States är $196,800.